Kan donduran cinayete ağırlaştırılmış müebbet

Aydın'da "trafik kazası" olarak kayıtlara geçen facianın ardındaki korkunç gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Eşini tabancayla öldürüp olayı kaza gibi göstermeye çalışan koca Rıdvan Buçan (34) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 20 Aralık 2024'te meydana gelen kazada, Rıdvan Buçan'ın kullandığı otomobil, Aydınİzmir Otoyolu'nda bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan eşi Derya Buçan (34) yaşamını yitirirken, sürücü Rıdvan Buçan ve çiftin 6 yaşındaki çocukları yaralandı. Olay ilk etapta trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

OTOPSİ GERÇEĞİ ÇIKARDI

Ancak genç kadının cenazesine yapılan otopsi, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Otopsi raporunda Derya Buçan'ın trafik kazası sonucu değil, kazadan önce baş bölgesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kaza sonrası pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin 6 yaşındaki kızı D.B., olay günü babasının elinde tabanca gördüğünü, annesinin elinde ise silah olmadığını söyledi. Patlama sesi duyduğunu ifade eden küçük çocuk, ardından annesinin bulunduğu taraftaki camda ve ağzında kan gördüğünü anlattı. Bu ifade, soruşturmanın kırılma noktası oldu.

SİLAHI OTOMOBİLDE SAKLAMIŞ

Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, otopsi raporunda atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğu belirtilirken, sanığın telefonunda yapılan incelemede olaydan internette silah araması yaptığı tespit edildi. Ayrıca, eşini vurduktan sonra hastaneye haber vermeden uzun süre araçla yol almasının, olayın intihar olmadığını açıkça ortaya koyduğu kaydedildi. İddianamede, sanığın maktulle arasında husumet bulunduğu, cinayeti önceden planladığı, silah temin ederek araca gizlediği ve seyir halindeyken uyuyan eşini başından vurarak öldürdüğü ifade edildi. Ardından otomobili maktulün bulunduğu taraftan bariyerlere çarparak olaya kaza süsü verdiği belirtildi. Buçan hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.