Rezidanstan hapishaneye

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yunus Timleri'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu, uzun süredir firari olan Tijen Komutoğlu'nun izine ulaşıldı. İstiklal Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidanstaki dairede saklandığı belirlenen hükümlüye, dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, bir yakınına ait dairede gizlenen ve "Uyuşturucu ticareti" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Tijen Komutoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanma anında herhangi bir direniş göstermeyen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tijen Komutoğlu, ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyonun ardından emniyet yetkilileri, aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 68 gram esrar, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 lira ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.