AYDIN’DA YATIRIMLARA 19 milyar lira harcandı

AYDIN İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımların son durumu masaya yatırıldı. 2026 yılının ilk toplantısı Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Canbolat, "İlimizde uygulanan 353 projeden 117 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 236 projenin 138'i devam etmekte, 9'u ihale aşamasında, 89'una ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır. Bu yatırımların proje tutarı 83 milyar 192 milyon 591 bin TL'dir. Önceki yıllar harcaması 22 milyar 651 milyon 529 bin TL, 2025 yılı ödeneği 23 milyar 366 milyon 245 bin TL, 2025 yılı harcaması ise 19 milyar 488 milyon 892 bin TL olmuştur" dedi.