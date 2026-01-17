Aydın’a ulaşımdan tarıma dev yatırımlar

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, 2026 Yılı Yatırım Programı ile Aydın'ın ulaşımdan tarıma, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda güçlü yatırımlarla buluşacağını söyledi. 15 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı'nın Aydın için büyük kazanımlar içerdiğini belirten milletvekili Ömer Özmen, AK Parti hükümetlerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERI

Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından İzmir-Aydın-Denizli Hızlı Tren Hattı ve demiryolu modernizasyon projeleriyle ulaşımda yeni bir çağın başlayacağını belirten Özmen, DSİ yatırımlarıyla Koçarlı-Bağarası, Çine Adnan Menderes Barajı ve sulama projeleriyle çiftçinin bereketle buluşacağını ifade etti. Özmen, Aydın Şehir Hastanesi'nin donanım ve çevre düzenlemelerinin tamamlanacağını, ilçelerde sağlık tesislerinin yenileneceğini, TOKİ sosyal konut projeleri ve ADÜ'ye ayrılan eğitim yatırımlarıyla Aydın'ın geleceğinin güçleneceğini kaydetti.