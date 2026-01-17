Jigolo tuzağıyla dev vurgun

AYDIN'IN Nazilli ilçesi merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden "jigolo olma" vaadiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütü çökertildi. MASAK raporlarına göre çetenin 226 milyon TL'yi aşan para trafiği ortaya çıkarılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nazilli merkezli olarak İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

SILA BEBEK DETAYI

OPERASYONLARDA 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.Operasyonun en çarpıcı ayrıntılarından biri ise şüphelilerin geçmişi oldu. Gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün, geçtiğimiz yıl Tekirdağ'da yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan Sıla Bebek davasının tarafları olduğu öğrenildi. Bu detay, örgütün kamu güvenliği açısından taşıdığı tehdidi bir kez daha ortaya koydu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, tehdit suçlarından 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.