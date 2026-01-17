Tarihi eser kaçakçılarına baskın: 1 kişi gözaltında

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde planlı ve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, heykel başları, kandiller, mühürler ve sikkeler ile Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin, Didyma Antik Kenti, Priene Athena Antik Kenti ve çevresindeki ören yerlerinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı tespit edildi. Olayla ilgili H.İ.Y. (43) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.