Çineli genç, zeytin hasadı yaparken kalbine yenildi

AYDIN'IN Çine ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Kılıç zeytin hasadı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Soğukoluk Mahallesi Karandere Mevkii'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ablası ve eniştesiyle birlikte zeytin toplamaya giden Kılıç, ağacın başındayken aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.