Rengin’in gözü Teksas’taki madalyada

AYDIN'IN gururu genç yetenek Rengin Yaralı, bilim yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Aydın Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yaralı, 21-26 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu'nda Türkiye adına yarışacak. International Math Challenge'da altın madalya, Southeast Asian Mathematical Olympiad ve Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan Yaralı, ABD yolculuğuna hak kazandı. Teksas'taki yarışmalardan altın madalyayla dönmeyi hedefleyen Yaralı, gelecekte akademisyen olarak bilim dünyasına katkı sunmak istediğini söyledi.

