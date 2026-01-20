  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da acı olay: Evini ve otomobilini yakıp kendini vurdu

Aydın'da acı olay: Evini ve otomobilini yakıp kendini vurdu

Aydın'da evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra silahla kendini ağır yaralayan Mesut Moralı (63), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Aydın’da acı olay: Evini ve otomobilini yakıp kendini vurdu

Olay, 7 Ocak'ta Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mesut Moralı, önce evini ardından otomobilini ateşe verdi. Daha sonra av tüfeğiyle kendini başından ağır şekilde yaraladı.

14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Mesut Moralı, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mesut Moralı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA