Aydın’da semt pazarında silahlar konuştu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Salı pazarında pazarcı esnafı arasında çıkan yer tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırılırken çok sayıda kişi darp edildi. Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde kurulan Salı pazarında meydana gelen olayda pazarcı esnafı arasında tezgâh yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada silahların çekilmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Silahla yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.