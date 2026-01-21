Aydın’da TOKİ konutları çekilişi için nefesler tutuldu! Başkan Erdoğan Aydın'a gelecek

Aydın'daki sosyal konutlar için kura heyecanı başlıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Aydın kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Kura 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

İSİMLER YAYINLANMADI AYNI gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da miting için kente gelerek Aydınlılarla buluşacak. Sosyal konut projesinde Aydın TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri ise henüz yayımlanmadı.

Aydın'a toplam 6 bin 973 TOKİ konutu inşa edilecek. Bu kapsamda Bozdoğan'a 65, Buharkent 40, Çine 300, Didim 400, Efeler'e 2 bin 100, Germencik 300, İncirliova 300, Karacasu 50, Karpuzlu 50, Koçarlı 550, Köşk 75, Kuşadası 800, Kuyucak 100, Nazilli 950, Söke 1000, Sultanhisar 80 ve Yenipazar 63 TOKİ konutu yapılacak. TOKİ sosyal konut projelerinde yüzde 10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.