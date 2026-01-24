Haberler Aydın AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA | TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi belli oldu AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA | TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi belli oldu TOKİ'nin 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde Aydın etabında kura süreci başladı. 6.973 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Aydın'da inşa edilecek konutlar için gerçekleştirilen kura programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağladı. İşte TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama ekranı... HABER MERKEZİ









Aydın'da yapılacak 6.973 sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası bugün saat 14.30 itibarıyla başladı. 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek listeler çekilişle netleşti. Başvuru sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebilecek.

AYDIN TOKİ KURASI GERÇEKLEŞTİ TOKİ'nin Aydın'da inşa edeceği 6.973 konut için çekiliş başlatıldı. Aydın kura çekilişine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Kura kapsamında 1+1 ve 2+1 konut tipleri için asil ve yedek listeler oluşturulacak. TOKİ AYDIN KURA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ ( TOKİ)