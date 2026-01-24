AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA | TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi belli oldu

Aydın'da yapılacak 6.973 sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası bugün saat 14.30 itibarıyla başladı. 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek listeler çekilişle netleşti. Başvuru sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebilecek.
AYDIN TOKİ KURASI GERÇEKLEŞTİ
TOKİ'nin Aydın'da inşa edeceği 6.973 konut için çekiliş başlatıldı. Aydın kura çekilişine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Hak sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Kura kapsamında 1+1 ve 2+1 konut tipleri için asil ve yedek listeler oluşturulacak.
TOKİ AYDIN KURA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ ( TOKİ)
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorgulamalarını iki farklı platform üzerinden yapabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
-TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
-e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Noter denetiminde yürütülen çekilişlerin ardından konut almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. Hak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek. Tam liste ise resmi açıklamayla ilan edilecek.