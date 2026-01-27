  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu

Son dakika haberleri... Kan donduran olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Bir şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu. Şahsın kimliği belli olurken kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sinemada kantin işleten 52 yaşındaki Veli Gönüloğlu, Kuyucak'taki mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Kuyucak'ta ağaçta asılı halde birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın, Nazilli'deki sinemada kantin işleten 52 yaşında ve bekar olan Veli Gönüloğlu olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönüloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Gönüloğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

