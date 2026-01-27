Aydın'da korkunç olay! Mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kuyucak'ta ağaçta asılı halde birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın, Nazilli'deki sinemada kantin işleten 52 yaşında ve bekar olan Veli Gönüloğlu olduğu tespit edildi.