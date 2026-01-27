İzmir'de barajlar yükselişte mi? Uzmandan 'yağmur bombası' projesine eleştiri

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yağışların etkisiyle havzalardaki su akışı hızlanırken baraj doluluk oranlarında artış gözlemlendi. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı 'nda su seviyesi dip noktadan dönerek yüzde 1,11 seviyesine yükselirken, Çeşme Kutlu Aktaş ve Balçova barajlarında da doluluk oranları artış eğilimine girdi.

Barajların doğal yağışlarla dolmaya başladığı bu dönemde, "yağmur bombası" tartışmalarının gereksiz bir gündem oluşturduğunu savunan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yöntemin tarihsel sürecine ve risklerine değindi. Yöntemin 1946'dan beri bilindiğini ancak kesin başarısının kanıtlanmadığını hatırlatan Yaşar, "Yağmur bulutlarına gümüş iyodür enjekte edilerek yapılan bu işlemde yüzde 2 ila 5 oranında bir artış hedeflense de, literatürde net bir başarı verisi yok. ABD 2003'te, İsrail 2020'de bu yöntemden vazgeçti. Çin ise 2014 yılında yoğun gümüş iyodür kullanımının toprak ve suyu zehirlediğini tespit ederek uygulamayı durdurdu. Türkiye'de de 1991 Pinatubo Yanardağı patlaması sonrası 1992 kuraklığında bu yöntem denendi ancak 25 denemeden sonuç alınamadı; yağışlar rüzgarla başka şehirlere kaydı" dedi.