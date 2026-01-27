Aydın'da üvey oğul ile kavga ölümle sonuçlandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aslıhan, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurettin Aslıhan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemelerde Aslıhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlenirken, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı.