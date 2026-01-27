Aydın'da üvey oğul ile kavga ölümle sonuçlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve üvey oğlunun kavgası sokağa taşarken, kalp krizi geçiren baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.
SOKAĞA ÇIKTILAR
Nurettin Aslıhan ile üvey oğlu Sercan Karataş arasında evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Aslıhan bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aslıhan, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurettin Aslıhan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemelerde Aslıhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlenirken, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı.
MAL KAÇIRMA IDDIASI
Baba ile üvey oğlu arasındaki tartışmanın aile içinde yaşanan mal kaçırma iddiası nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Nurettin Aslıhan'ın vücudunda darp izleri bulunması üzerine polis ekipleri üvey oğlu Sercan Karataş'ı gözaltına aldı. Sercan K.'nın cezaevine gönderildiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.