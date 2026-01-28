Firari zehir taciri jandarmadan kaçamadı

Aydın Didim'de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (26), jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan G.K. (26) isimli şahsın yerini tespit etti. Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan G.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.