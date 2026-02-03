  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aydınlılara uyarı: Büyük Menderes'te taşkın riski

Son dakika haberleri...Aydınlılar dikkat! İncirliova Kaymakamlığı son yağışlarla birlikte Menderes Nehri’nin debisinde yükselme yaşandığı ve oluşabilecek taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Son dakika haberleri... Aydın'da, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

Son 2 günde metrekareye 40 kilogram yağış düşmesinin ardından nehir taşma riski taşırken; İncirliova Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle Menderes Nehri'nin su seviyesinde yükselme gözlemlendiği belirtilerek, olası su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, nehir yatağına ve setlere yakın bölgelerden uzak durulması, bu alanlarda bulunan araç, tarım aleti ve hayvanlar için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerin boşaltılmasının önemine dikkat çekildi. Kaymakamlık açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.

