Başkan Doğanca ölümden döndü

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde düzenlenen etkinlikte, çıkan fırtınada dev LED ekran sahneye devrildi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca sahne aldığı programda zeybek oynadıktan hemen sonra dev ekran devrilirken, program sunucusu faciadan kıl payı kurtuldu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen programda sahneye davet edilen CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, zeybek oynayarak izleyenlerden büyük alkış aldı. Başkan Doğanca'nın oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada aniden çıkan fırtına sahne kurulumunu etkiledi. Saniyeler önce Başkan Uğur Doğanca'nın önünde bulunduğu dev LED ekran, büyük bir gürültüyle devrilerek sahnenin üzerine düştü.

SANİYELERLE MUCİZE KURTULUŞ

OLASI bir facianın eşiğinden dönülen olayda, Başkan Doğanca'nın ve program sunucusunun saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kameralara da yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar olası bir facianın ne kadar yakın olduğunu ortaya koydu. ■ İHSAN KARATAŞ