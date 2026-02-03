TÜİK verileri açıkladı: Aydın’da milyonluk ihracat!

Aydın'ın 2025 yılı Aralık ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 0,38'lik artışla 111 milyon 978 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 54'lük artışla 41 milyon 884 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Aralık aylarında da toplam 395 milyon 201 bin dolar ithalat, 1 milyar 232 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

EN FAZLA İTHALAT TEMMUZ AYINDA YAPILDI

Aydın'da 2025 Ocak-Aralık dönemlerinde en çok ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 146 bin dolar ile Ocak ayı oldu.

EN DÜŞÜK İHRACAT HAZİRAN AYINDA YAPILDI

Aydın'da 2025 Ocak-Aralık dönemlerinde en çok ihracat 127 milyon 441 bin dolar ile Ekim ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 85 milyon 721 bin dolar ile Haziran ayı oldu.