Aydın Kuşadası'nda felaketten bereket doğdu!

Bir duvar kalıntısının yanında nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısının da meydana çıktığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası ve komşu ilçelerde meydana gelen aşırı yağışlar taşkınlara ve sel felaketlerine yol açmıştır. Selin geldiği son nokta olan kıyı alanlarını incelediğimizde, kum yataklarının en fazla çekildiği ve atıkların yoğun olduğu yerler SSK sitesiyle Nazilli Sitesi önleridir.