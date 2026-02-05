Aydın'da yağmur suları tarihi kalıntıları ortaya çıkardı!

'MUTLAKA KORUNMASI GEREKİYOR'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda son dönemde hakim olan hava durumu nedeniyle deniz kıyısında da birçok tarihi kalıntı belirmeye başladı. Tarihi Anaia Höyüğü, Kuşadası'nın kültür varlıkları açısından en önemli hazinelerinden biri. Geçen ay da lodosun etkisiyle şapel ve mezar kalıntıları ortaya çıkmıştı. Hatta mezarların içindeki kemikler görülüyordu. Şimdi de güney cephesindeki kalıntıların büyük kısmının kum tabakasından arınmasıyla kalıntılar arasında nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın duvarlarına rastlandı. Bu alan insan hareketliliğinin yoğun olması sebebiyle mutlaka koruma altına alınmalı" diye konuştu.