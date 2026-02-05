AK Partili Saygılı’dan Lal Denizli’ye sert çıkış!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sert tepki gösterdi.

ERTAN GÜRCANER

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi sert sözlerle eleştirdi.

DEMODE VE FOSİL SİYASET ŞOVU

Denizli'nin Belediye Meclisi'ndeki yönetim tarzını ve Çeşme'nin altyapı eksikliğini eleştiren Saygılı," CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik. Çeşme halkının oyu ile seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen, lutfettiğini zanneden CHP'li Belediye Başkanının yönettiği ilçe bu. Söz sizde hanımefendi! Gerçi sizden önce Ziya Paşa'dan bir söz gelsin. "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." dedi.

