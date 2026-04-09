TOBB anaokulu törenle açıldı

KUŞADASI Ticaret Odası'nın girişimiyle eğitime değer katan önemli bir yatırım daha ilçeye kazandırıldı. Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle, TOBB Anaokulu'nun resmi açılışı yapıldı. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve bölge odalarının yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile meslek komitesi üyeleri katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, anaokulunu gezdi ve öğrencilere kitap bağışında bulundu.