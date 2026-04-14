‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarını hiçe sayan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. "Dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL, plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kask takmamaktan 2 bin 500 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 90 bin TL. ve kazaya neden olup kaçmaktan 46 bin TL ceza kesildi. Toplamda 424 bin 500 TL ceza kesilen sürücünün motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araç sahibine de ayrıca 40 bin TL ceza uygulandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.