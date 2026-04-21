Aydınlı akademisyen yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Öğretim Görevlisi Aslı Esenkaya, 6 yıl boyunca pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybetti. Bu süreçte akademik çalışmalarını aksatmayan genç akademisyen, doktora eğitimini tamamladı, bilimsel makaleler kaleme aldı ve çeşitli projelere imza attı. Ancak hastalığın yeniden nüksetmesiyle birlikte sağlık durumu ağırlaşan Esenkaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esenkaya'nın vefatı başta ailesi olmak üzere öğrencileri, meslektaşları ve akademi dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.