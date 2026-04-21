Kolunu makineye kaptıran işçi öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında 40 yaşındaki işçi Furkan Alemdar, çalıştığı sırada kolunu taş kırma makinesine kaptırarak yaşamını yitirdi. Taş ocağında çalışan Furkan Alemdar taş kırma makinesine müdahale ettiği sırada kolunu makineye kaptırdı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları ve iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Furkan Alemdar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.