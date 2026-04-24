İncirliova’da 16 milyonluk yol hamlesi

Aydın 'ın İncirliova ilçesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde, Cumhuriyet, Zafer ve İstiklal mahallelerini kapsayan yol yapım ve yenileme çalışmaları başladı. İller Bankası ve Çevre Ajansı destekli 16 milyon TL hibe ile ilçenin ulaşım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor.

3 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kaya, "16 milyon TL hibe desteğiyle üç mahallemizde kapsamlı yol çalışmalarımızı başlattık. Toplamda 30 bin metrekare alanda yollarımızı yenileyeceğiz. Doğalgaz, internet gibi altyapı çalışmaları devam eden caddelerimizde de bu çalışmaların bitmesi ile yol yenilemelerimize başlayacağız. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan ilçemizin tüm yollarını modern, estetik ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.