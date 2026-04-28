Aydın’da 7 dekar alan kül oldu

AYDIN'DA ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangın, Yukarı Yakacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale başlattı. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere yardımcı oldu. Yoğun ve koordineli çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 7 dekar karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.