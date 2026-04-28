Çerçioğlu’ndan Özel hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki belediye başkanları toplantısında konuştu. Özel, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için "Ya AK Parti'ye katıl, ya hapse atıl' demişler. Bir tanesi bu tehditlere karşı topukladı.
Aydın'da sokağa çıkamıyor" açıklamasında bulundu. Başkan Çerçioğlu Özel'in sözlerine yanıt verdi. Sokaklara çıkamadığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi. Başkan Çerçioğlu, "Ben her gün sokaktayım. Törenlerdeyim, düğünlerdeyim. Bir başkanın sokağa çıkmaması mümkün mü? Aydın Kariyer Günleri'nde binlerce gençle, öğrencilerle beraberdim. Özgür Özel'le muhatap olmayacağım kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
'TOPUK SESİ ÜRKÜTMÜŞ'
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında
sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi. Sarıbaş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hakkında sarf ettiği mesnetsiz beyanlar, siyasi bir hazımsızlığın ve çaresizliğin dışavurumudur. Belli ki Başkanımızın topuk sesleri sizleri ürkütmüş... Sayın Özel şunu iyi bilmelidir: Özlem Başkanımız, sizin hayal ürünü iddialarınızın aksine; yaşlılarımızın hayır duasında, gençlerimizin samimi gönlünde ve Aydın halkının sarsılmaz güveninde görevini icra etmektedir" diyerek Başkan Çerçioğlu'nun halkın içinde aktif şekilde görev yaptığını vurguladı.