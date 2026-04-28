Çerçioğlu'ndan Özel hakkında suç duyurusu KAZIM YÖRÜKCE









CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki belediye başkanları toplantısında konuştu. Özel, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için "Ya AK Parti'ye katıl, ya hapse atıl' demişler. Bir tanesi bu tehditlere karşı topukladı.

Aydın'da sokağa çıkamıyor" açıklamasında bulundu. Başkan Çerçioğlu Özel'in sözlerine yanıt verdi. Sokaklara çıkamadığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi. Başkan Çerçioğlu, "Ben her gün sokaktayım. Törenlerdeyim, düğünlerdeyim. Bir başkanın sokağa çıkmaması mümkün mü? Aydın Kariyer Günleri'nde binlerce gençle, öğrencilerle beraberdim. Özgür Özel'le muhatap olmayacağım kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.