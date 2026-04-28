Konteynerde şüpheli ölüm

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Durdane Katırcı, konteynerde ölü bulundu. Savcının şüpheli bulduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Altıntaş Mahallesi'nde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Durdane Katırcı'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu kontrol etmek için konteynere gitti. Konteynerin kapısını açarak içeri giren komşular, Katırcı'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Durdane Katırcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın şüpheli bulunması nedeniyle soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.