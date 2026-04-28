Küçük Çan’ı koruyalım yok olmasın

Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra endemik bitkileriyle de dikkatleri üzerine çeken ve dünyada sadece Aydın'ın, Söke ilçesinde yetişen Küçük Çan çiçekleri, açarak görsel şölen oluşturmaya başladı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Söke'nin Kemer Dağı'nda yayılış gösteren küçük çan çiçeklerine de ev sahipliği yapan Şarlak bölgesine dikkat çekti. Bölgenin bütüncül olarak korunması gerektiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu endemik bitki, kalkerli kayalık alanlarda yetişiyor. Bu nedenle yayılış alanı oldukça sınırlı" diye konuştu. Sürücü, "Bilimsel adı Campanula vardariana Bocquet olan ve halk arasında 'Küçük Çan' olarak bilinen bitkinin koruma durum kategorisi 'Kritik Derecede Tehlike Altında' olarak değerlendirilmiştir. Görsel güzelliği ve nadir bulunması nedeniyle bulundukları bölgeye değer katarlar. Sazlı'daki popülasyonun çok sınırlı olması ve hemen karşısındaki sanayi faaliyetleri nedeniyle yok olma tehdidi altındadır. Bu tür canlıların önemi çoğu zaman bilinmediği için sessizce yok olup gitmektedir. Bölge halkının da Küçük Çan bitkisine sahip çıkacağına inanıyoruz" dedi.