Söke’de jet botlu kaçakçılığa darbe

90 LİTRE BENZİN BULUNDU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde, Menderes Nehri kıyısında yürütülen operasyonla örgütlü göçmen kaçakçılığına ağır darbe vuruldu. Yapılan faaliyet kapsamında kaçak geçiş organizasyonunda rol aldığı belirlenen 10 organizatör suçüstü yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 1 jet bot, 2 araç ve 90 litre benzin de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri için adliyeye sevk edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 4 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.