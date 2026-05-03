Arkadaşını sırtından vurup kayıplara karıştı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde tartıştığı arkadaşını sırtından tüfekle yaralayıp kaçmıştı, günler sonra uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının faili, farklı bir adli soruşturma kapsamında yakayı ele verdi. Osman Yozgatlı Mahallesi'nde B.T. ile arkadaşı Y.S. arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Sosyal medyadaki küfürleşmenin ardından taraflar Cezaevi Caddesi üzerinde bir araya geldi. Yüz yüze süren tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T., yanında bulundurduğu tüfekle kaçmaya başlayan arkadaşı Y.S.'yi sırtından vurdu.

26 ADET SAÇMA İSABET ETTİ

Vücuduna 26 adet saçma isabet eden yaralı Y.S kendi imkanlarıyla bindiği taksi ile hastaneye gitti. Olayın ardından kaçan B.T. kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı arama çalışmaları sürerken, B.T. günler sonra gerçekleştirilen bir narkotik operasyonunda ortaya çıktı. Yeniköy Mahallesi'nde 79.80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşetle yakalanarak tutuklanan İ.İ. isimli şahsın ifadesinde B.T.'nin ismini vermesi üzerine, gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti dosyasından adliyeye sevk edilen B.T., uyuşturucu suçlamalarının iftira olduğunu savundu. Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayan Y.S.'nin şikayetinden vazgeçtiği ve eski arkadaş oldukları için uzlaştıkları bildirildi.