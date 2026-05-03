AK Parti’den İzmir Çevre Yolu iddialarına yalanlama

Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki çevre yollarının ücretsiz şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti. AK Partili Şebnem Bursalı Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından dile getirilen İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği iddiasının mesnetsiz olduğunu belirtti. Ülkede çevre yollarına ilişkin herhangi bir özelleştirme gündeminin bulunmadığını bildiren Aksoy, İzmir üzerinden ortaya atılan bu iddiaların vatandaşı yanıltmaya dönük bir algı girişimi olduğunu ifade etti.

'HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK'

Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki çevre yollarının ücretsiz şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu statüyü değiştirmeye yönelik en küçük bir plan ya da hazırlık dahi bulunmamaktadır. Milletimizin vergisiyle yapılan yatırımlar üzerinden korku ve belirsizlik oluşturulmasına müsaade etmeyiz." Karayolları Genel Müdürlüğü de (KGM), kurum bünyesinde İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Öte yandan Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da İzmir Çevre Yolu'nun ücretli olacağına dair iddiaları yalanlayarak, "Müthiş iddia değil, müthiş yalan" ifadelerini kullandı.