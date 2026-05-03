Dalaman Çayı Aydın ovasına akacak

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, toplulaştırma kararının Muğla'daki Dalaman Çayı'ndan Aydın'daki Kemer Barajı'na uzanacak 30 kilometrelik su aktarım tünelinin ön hazırlığı olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmaların stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.Savaş, Muğla'daki Dalaman Çayı'ndan Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na yaklaşık 30 kilometrelik tünelle su aktarılmasının planlandığını belirterek, toplulaştırma çalışmalarının da bu büyük projenin altyapısını oluşturduğunu ifade etti. Projeyle birlikte Dalaman Çayı'ndan getirilecek suyun kapalı sistem sulama ağıyla Aydın ovalarına ulaştırılacağını belirten Savaş, modern sulama altyapısıyla tarımsal verimliliğin artırılacağını söyledi.Toplulaştırma sayesinde parçalı arazilerin birleşeceğini, daha planlı ve verimli üretim alanlarının oluşacağını kaydeden Savaş, projenin Aydın tarımı açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı.