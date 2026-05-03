Polisten kaçış pahalıya patladı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Muhammed M. (18) kaza yaparak yakalandı. Sürücüye toplamda 400 bin lira para cezası yazıldı. Olay, Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi. Polis ekininin dur ihtarına uymayan 09 AIR 806 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammed M. kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü Anadolu Bulvarı'nda kaza yaptı.

YALVARMASI FAYDA ETMEDİ

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed M. ve araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün, olay yerinde polis ekiplerinden kendisine ceza yazılmaması için adeta yalvardı. Yapılan incelemelerde ehliyetsiz olduğu belirlenen 18 yaşındaki sürücüye toplamda 400 bin lira para cezası uygulandı. Yaralanan sürücü ve beraberindeki yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosiklet ise trafikten men edildi.