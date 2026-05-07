CHP’li belediye başkanı genç sporcuyu kulüpten kovmuştu: Poyraz'a devlet sahip çıktı!

YENİ Asır'ın "Babasına kızdı, oğlunu kovdu" manşetiyle kamuoyuna duyurduğu Poyraz'ın hikayesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Kuyucak'ın CHP'li Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kendisini sosyal medya üzerinden eleştiren Ali İhsan Karasu'dan intikam almak adına Milli karateci olan 13 yaşındaki oğlu Poyraz'ı cezalandırdı.
TALİMATLA KULÜPTEN ATILDI
BELEDİYENİN spor kulübünde antrenmanlarını yapan ve 2 Aydın şampiyonluğu olmak üzere toplam 23 madalyası olan Poyraz Karasu, Balan Doğanca'nın talimatıyla kulüpten atıldı. Duruma isyan eden baba Karasu, eşi ve oğlunu da yanına alarak belediye binasının önüne siyah çelenk bırakıp Başkan Doğanca'yı protesto etti. Yeni Asır'ın manşetine taşıdığı olay başta Aydın olmak üzere Türkiye'de ses getirdi. Haberin ardından, 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu için Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi.
TÜM İMKANLAR BAKANLIKTAN
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den olayla ilgili detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Bakan Bak'ın talimatıyla genç sporcu için yeni bir süreç başlatıldı. Yaptığı açıklamayla genç sporcunun sahipsiz bırakılmayacağını duyuran Bakan Bak, "Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz Poyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, hiçbir gencin emeğinin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, sporculara her şartta destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
HEDEFİ OLİMPİYAT MADALYASI
YAŞADIĞI süreç boyunca büyük üzüntü yaşayan Poyraz Karasu, yeniden antrenmanlara başlayacağını duyunca büyük mutluluk yaşadı. Milli sporcu Poyraz Karasu, "Çok sevdiğim bu sporu bir daha yapamayacağımı düşündükçe uykularım kaçtı. Devletimiz bana sahip çıktı. O kadar büyük hedeflerim var ki... Hayallerim yarım kalmayacak. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Şampiyonluklar yaşayıp madalyalar getireceğim. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Hayalim karate branşında ülkeme olimpiyat madalyası kazandırmak. Bunun için çok çalışacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" dedi. Oğlunun yeniden spor yapabilecek olmasının aileyi mutlu ettiğini söyleyen baba Ali İhsan Karasu da, "Devletimiz sesimizi duydu anında cevap verdi ve bize sahip çıktı. Oğlum çok sevdiği bu sporu artık devletin himayesinde yapacak emeği geçen herkese teşekkür ederim Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ilgi ve desteğinden dolayı minnettarız. Bundan sonra hiçbir çocuğun hayali yarım kalmasın. Hak yerini buldu" diye konuştu.