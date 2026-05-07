CHP’li belediye başkanı genç sporcuyu kulüpten kovmuştu: Poyraz'a devlet sahip çıktı!

HEDEFİ OLİMPİYAT MADALYASI

YAŞADIĞI süreç boyunca büyük üzüntü yaşayan Poyraz Karasu, yeniden antrenmanlara başlayacağını duyunca büyük mutluluk yaşadı. Milli sporcu Poyraz Karasu, "Çok sevdiğim bu sporu bir daha yapamayacağımı düşündükçe uykularım kaçtı. Devletimiz bana sahip çıktı. O kadar büyük hedeflerim var ki... Hayallerim yarım kalmayacak. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Şampiyonluklar yaşayıp madalyalar getireceğim. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Hayalim karate branşında ülkeme olimpiyat madalyası kazandırmak. Bunun için çok çalışacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" dedi. Oğlunun yeniden spor yapabilecek olmasının aileyi mutlu ettiğini söyleyen baba Ali İhsan Karasu da, "Devletimiz sesimizi duydu anında cevap verdi ve bize sahip çıktı. Oğlum çok sevdiği bu sporu artık devletin himayesinde yapacak emeği geçen herkese teşekkür ederim Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ilgi ve desteğinden dolayı minnettarız. Bundan sonra hiçbir çocuğun hayali yarım kalmasın. Hak yerini buldu" diye konuştu.

