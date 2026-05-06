İzmir Seferihisar'da ihbara giden polis şehit edilmişti: Tanıklardan dikkat çeken ifadeler...

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik için 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. B.Ç. ve S.K. için ise 'Bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianame, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve sanıkların yargılanmalarına başlanıldı. Sanıklar ifadelerinde polis memurlarını husumetli oldukları kişiler zannettiklerini öne sürdü.

TANIKLAR İFADE VERDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç., S.K.'nin yanı sıra saldırıda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin ile Tozun'un ailesi katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. Kıraathanede oyun oynarken olaya şahit olduklarını belirten tanık E.A., "İbrahim Gümüştekin sanık Sedat Çelik'i 'Dur polis' diyerek kovalıyordu. Devamında diğer sanık Salih Çelik önce rastgele ardından da polisleri hedef alarak ateş etti. Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi. Yanına gittiğimizde, 'Boynumdan vuruldum' dedi. Sanıkların polis memurlarını tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Seferihisar küçük bir yer ve herkes birbirini tanır" dedi. Duruşmada söz verilen diğer tanıklar da sanıkların polis memurlarını tanımama ihtimallerinin olmadığını söyledi.

TUTUKLULUK HALLERİ SÜRECEK

Olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin sanıklardan şikayetini yineleyerek, "Her gece bu olayı yaşıyorum. Sanıklara baktığım zaman hiçbir pişmanlık emaresi göremiyorum. En ağır cezayı alsınlar. Terör bağlantıları da araştırılsın" dedi.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanıklar olay sebebiyle pişman olduklarını savunup tahliye talebinde bulundu. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, diğer 2 sanığın da mevcut adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren heyet, ek bilirkişi raporu alınmasına hükmedip duruşmayı 13 Ağustos tarihine erteledi.