Özlem Çerçioğlu: Aydın’ı Ege’nin incisi yapacağız

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumlarını yaşatmak amacıyla sürdürdüğü fide dağıtım etkinliği Efeler'de yoğun ilgi gördü.
Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara kendi elleriyle fide dağıtan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "11 yıl önce fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık.
Bu yıl da toplamda 3 milyon adet fide ürettik" dedi.
Merkezi hükümetin Aydın'a önemli destekler verdiğini ifade eden Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle 'Aydın Ege'nin incisi' diyor. Biz de Aydın'ın Ege'nin incisi olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.