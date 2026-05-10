Aydın Kuşadası'na bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kuşadası'na bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Bayram dönemi için kentteki otellerde şimdiden doluluk oranının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı öğrenilirken turizmciler bayram tatiline çıkmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiği belirtti. DHA









Kuşadası'nda, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Bu kapsamda Akdeniz çanağının da önemli kruvaziyer limanlarından biri olan ilçede, plajlar ve turistik işletmeler yerli ve yabancı turistler için hazır hale getirildi. Yaklaşık 40 kilometre kıyı şeridine sahip olan Kuşadası'nda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması da turizm sektörüne hareketlilik getirdi.

'İÇ PAZARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI' TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarda ciddi bir hareketlilik yarattığını belirtip, "İran ve İsrail arasında olan savaş nedeniyle Türkiye'de turizm sektörü nisan ve mayıs ayarlarında yabancı turist rezervasyonunda yüzde 25 ve 35 oranında düşüş yaşadı. Bu dönemdeki açığı yerli turistleri ağırlayarak kapatacağız. Bayram dönemi için Kuşadası'ndaki otellerde şimdiden doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Tatilin erken açıklanması da bizim için çok iyi oldu. Mevsim olarak Kuşadası'nın en güzel zamanı. Hava ne çok soğuk ne de çok sıcak. Biz, Kuşadası ve Didim olarak plajlarımız, esnafımız ve turistik işletmelerimizle ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.