Çanakkale'de o sokaktan geçenler hayatının aşkını buluyor

Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlar da köy içinde bulunan 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda yürüyerek nasiplerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu. Aşıklar Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.





Esma Çetinkaya ile Aşıklar Sokağı'nda tanışan Özgür Güngör (22), "Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi.