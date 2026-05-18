Aydınlı Buse, üniversite okudugu KKTC’de hayatını kaybetti

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinin sevilen esnaflarından Adem Kara'nın üniversite öğrencisi kızı Buse Kara (21), KKTC'de geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Olay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'ya bağlı Gemikonağı bölgesinde meydana geldi. Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi Buse Kara, kaldığı evde gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 21 yaşındaki Buse Kara, ambulansla nakli sırasında yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, KKTC'deki işlemlerin ardından Aydın'a getirilirken ailesinin yaşadığı Kuşadası'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken genç kız, namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.