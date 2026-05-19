Başını kaldırıma çarpan müdür yoğun bakımda

AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralandı. Başını kaldırıma çarpan Durmaz, yoğun bakımda tedavi altına alınırken araç sürücüsü gözaltına alındı. M.K.D. yönetimindeki hafif ticari araç geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan Yenipazar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz'a çarptı. Durmaz'ın düşerken başını kaldırıma çarptığı öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dursun Durmaz, hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Durmaz, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. M.K.D.'yi gözaltına alındı.