İçtiği ilaçlar sonu oldu

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde yalnız bulunduğu sırada çok sayıda ilaç içen 31 yaşındaki Emre Keskin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncirliova ilçesinde yaşayan Emre Keskin, çok sayıda ilaç içti. İçtiği ilaçların etkisiyle rahatsızlanan Keskin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Keskin, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emre Keskin'in hayatını kaybettiği haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.