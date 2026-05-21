Aydın’da 15 yıldır çekyatta yaşam mücadelesi veriyor

AYDIN'IN Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuyucular Mahallesi ile Kanyaşı Mahallesi arasındaki bir bağ evinde yaşayan 2 çocuk annesi Leyla Demirkafa'nın dramı yürekleri sızlattı. Çaresiz kadın, ameliyat olmadığı için her geçen gün karnındaki kitlenin büyümesi nedeniyle yaklaşık 170 kiloya ulaştı. 35 yaşında iken başlayan karın şişliği ve oluşan kitle her geçen gün büyüdü. O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle her geçen gün büyümeye devam etti. Karnında oluşan ve yaklaşık 35-40 kiloya ulaşan kitle nedeniyle 15 yıldır hareket edemeyen talihsiz kadın, yıllardır yatağa hasret bir çekyat üzerinde oturarak hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Demirkafa, hem maddi hem de manevi olarak çok zor durumda olduğunu belirterek başta sağlık camiası olmak üzere hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.