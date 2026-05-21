Evden zehir deposu çıktı

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.A. (36) isimli şüphelinin ikametinde adli arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği aramada, satışa hazır halde paketlenmiş 77 kutu içerisinde toplam 3 bin 939 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca şüpheliye ait bir cep telefonuna da el konuldu. Mahallede büyük yankı uyandıran operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin özellikle gençleri hedef aldığı değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin sokak satıcılarına yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.