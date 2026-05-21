Haberler Aydın İncirliova’da ulaşım hamlesi İncirliova’da ulaşım hamlesi KAZIM YÖRÜKCE









Aydın'ın İncirliova ilçesinde devam eden 350 milyon liralık ulaşım yatırımı ilçeye nefes aldıracak. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kent merkezinde Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Yoğun tempoda sürdürülen çalışmaları adım adım takip eden Kaya, sahada görev yapan ekiplerle görüşerek projenin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mesai kavramı gözetilmeksizin sürdürülen çalışmalarda, resmi tatil günlerinde de faaliyetlerin devam ettiğini belirten Başkan Kaya, incelemeleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinledi. İlçe halkının projeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaya, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden sürdüğünü söyledi.