Aydın’da ‘teslim ol’ çağrısına silahla karşılık verdi

AYDIN'DA polis ekiplerinin nefes kesen operasyonunda, hakkında 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen firari hükümlü S.O.K., İHA destekli operasyonla yakalandı. "Teslim ol" çağrılarına silahla karşılık veren şüpheli, Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, evinde yapılan aramada silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle ceza infaz kurumuna teslim edildi.