Haberler Aydın Aydın'da trafik çilesine dev çözüm Aydın'da trafik çilesine dev çözüm Aydın’ın şehir içi trafik sorununu önemli ölçüde hafifletmesi hedeflenen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi’nde fore kazık imalatları bitirilirken, zemin iyileştirme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. İHSAN KARATAŞ ÖZEL HABER









Aydın'da, kent içi ulaşımını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmesi hedeflenen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

İnşaat sahasında görev yapan teknik ekipler, projenin en önemli aşamalarından biri olan köprülü kavşak bölgesindeki tüm fore kazık imalatlarını eksiksiz tamamladı. Projenin sağlam temeller üzerine yükselmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yüksek dayanıklılık sağlayacak zemin iyileştirme uygulamalarına da yoğun şekilde devam ediyor.