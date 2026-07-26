Aydın'da trafik çilesine dev çözüm

Aydın'da, kent içi ulaşımını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmesi hedeflenen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.
İnşaat sahasında görev yapan teknik ekipler, projenin en önemli aşamalarından biri olan köprülü kavşak bölgesindeki tüm fore kazık imalatlarını eksiksiz tamamladı. Projenin sağlam temeller üzerine yükselmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yüksek dayanıklılık sağlayacak zemin iyileştirme uygulamalarına da yoğun şekilde devam ediyor.
Kavşağın uzun yıllar güvenli şekilde hizmet verebilmesi için zemin güçlendirme çalışmalarına ağırlık verildi. Teknik ekipler, proje alanında yürüttükleri uygulamalarla zeminin taşıma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Çalışmaların her aşaması mühendislik kriterlerine uygun şekilde sürdürülürken, ekipler projeyi planlanan süre içerisinde tamamlamak için sahada yoğun mesai harcıyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projede zemin iyileştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Zemin iyileştirme çalışmalarına başladığımız projemizde 344 plastik destek kazığının da 130 tanesini tamamladık. Ayrıca projemizin kilit noktalarından Tabakhane Köprüsü'nde de 78 fore kazığın 41 tanesini tamamladık" dedi.