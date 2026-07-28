Ümmü teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir koştu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kuloğulları Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Şahin adlı kadının hayat şartları görenlerin yüreklerini dağlıyor. Kocasını yaklaşık 20 yıl önce kaybeden ve oğlu da yıllar önce bir suçtan dolayı cezaevine giren yaşlı kadının birkaç yıl önce kış yağmurlarında evinin bahçesindeki tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilat yıkılınca, yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldığı öğrenildi.
Gerek köy muhtarlığı aracıyla gerekse cezaevinde yatan oğlunun müracaatına rağmen yıllardır kullanabileceği bir tuvalete kavuşmanın hasretini yaşayan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.
"BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, ÜMMÜ TEYZEYE SAHİP ÇIKTI"
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşlı kadının haberlerinin basında yer almasının ardından olaya duyarsız kalmadı. Ümmü teyzeye yardım elini uzatan Başkan Çerçioğlu'nun talimatı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evde tadilat, bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yaşlı kadının yenilenmiş evine kavuşacağı öğrenildi.
"ÜMMÜ TEYZEDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR"
Evinin yapılmasına çok sevindiğini ifade eden Ümmü Şahin, "Ekipler geldi çalışmalara başladılar. Özlem başkanımızdan Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.