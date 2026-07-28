Ümmü teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir koştu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kuloğulları Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Şahin adlı kadının hayat şartları görenlerin yüreklerini dağlıyor. Kocasını yaklaşık 20 yıl önce kaybeden ve oğlu da yıllar önce bir suçtan dolayı cezaevine giren yaşlı kadının birkaç yıl önce kış yağmurlarında evinin bahçesindeki tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilat yıkılınca, yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldığı öğrenildi.